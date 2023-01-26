Перевозка грузов дронами: в Иннополисе введут экспериментальный режим для беспилотников

Государственный Совет Татарстана поддержал обращение Правительства республики об установлении в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Решение было принято на 40-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Беспилотная аэрологистика в современных условиях становится одним из самых перспективных направлений инновационного развития. Однако наличие нерешенных вопросов технологического и нормативного характера тормозит динамичное развитие рынка этих цифровых услуг. Выработать приоритетные технологии и нормативные подходы к регулированию этой сферы без экспериментов на конкретных территориях невозможно», — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

В прошлом году в Иннополисе решением Правительства России был установлен экспериментальный правовой режим для высокоавтоматизированных транспортных средств первой и второй категорий, напомнил депутат. «Это была инициатива компании „Яндекс”, которую мы поддержали. И сегодня представлена еще одна инициатива Центра организации движения беспилотных транспортных средств по установлению в городе Иннополис специальной пилотной зоны для тестирования перспективных технологий широкого применения беспилотных авиационных систем», — отметил он.

По его словам, в настоящее время экспериментальный правовой режим уже действует в Томской области, Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. В этих регионах проходит эксперимент с доставкой беспилотными воздушными судами грузов от 10 килограммов на расстояния в сто и более километров вне населенных пунктов.

«Предлагаемый на территории Иннополиса эксперимент предусматривает использование беспилотных аппаратов с максимальной взлетной массой менее 30 килограммов для выполнения авиационных работ и перевозки грузов в интересах мэрии Иннополиса и других заказчиков», — уточнил Тыгин.

Решение об установлении экспериментальной площадки принимается Правительством России на основании заключения высшего исполнительного органа субъекта с учетом позиции законодательного органа. «Просим парламент такое решение поддержать, чтобы экспериментальный режим установить», — подчеркнул депутат.

Перед началом заседания Госсовета Татарстана этот вопрос был рассмотрен депутатами Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, а также Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству с участием вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова и мэра Иннополиса Руслана Шагалеева.

По мнению Шайхутдинова, установление нового экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных воздушных судов в очередной раз подтвердит статус Иннополиса в качестве площадки для тестирования новых технологий и повысит эффективность государственного и муниципального управления в части цифровизации. «Также это позволит упростить процедуры выдачи разрешения на полеты беспилотных воздушных средств и простимулирует рост числа российских компаний, появление новых сервисов и продуктов», — пояснил заместитель Премьер-министра РТ.

Потенциальный объем рынка услуг для логистических дронов в России „ 70 млрд рублей, добавил Шагалеев. «Главная особенность экспериментального правового режима в Иннополисе в том, что он будет введен на территории населенного пункта. Это даст возможность испытывать городскую аэромобильность и позволит реализовывать потенциал производителей БПЛА», — заметил он.