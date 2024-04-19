За этот год в авариях на дорогах Татарстане погибли 85 человек

С начала года на дорогах Татарстана в результате ДТП погибли 85 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в Республике Татарстан рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«На сегодняшний день на дорогах Республики Татарстан произошло 698 ДТП, в которых погибло 85 человек», – доложил Гарипов.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Во время пресс-конференции начальник ведомства привел в пример смертельное ДТП, которое произошло сегодня в Бугульминском районе РТ. В результате столкновения двух автомобилей «Лада» погибли оба водителя и пассажир.

Накануне в Зеленодольском районе в ДТП погибли два человека. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на трассе водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил «Ниву», которая совершала поворот налево.