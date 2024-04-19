Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За этот год в авариях на дорогах Татарстане погибли 85 человек
С начала года на дорогах Татарстана в результате ДТП погибли 85 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в Республике Татарстан рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
«На сегодняшний день на дорогах Республики Татарстан произошло 698 ДТП, в которых погибло 85 человек», – доложил Гарипов.
Во время пресс-конференции начальник ведомства привел в пример смертельное ДТП, которое произошло сегодня в Бугульминском районе РТ. В результате столкновения двух автомобилей «Лада» погибли оба водителя и пассажир.
Накануне в Зеленодольском районе в ДТП погибли два человека. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на трассе водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил «Ниву», которая совершала поворот налево.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников