В Госавтоинспекции рассказали об аварии с двумя погибшими под Зеленодольском

Сегодня под Зеленодольском произошла смертельная авария с двумя погибшими. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга».

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил «Ниву», которая совершала поворот налево.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.