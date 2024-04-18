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Происшествия 18 апреля 2024 14:24

В Госавтоинспекции рассказали об аварии с двумя погибшими под Зеленодольском

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Сегодня под Зеленодольском произошла смертельная авария с двумя погибшими. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга».

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил «Ниву», которая совершала поворот налево.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

#смертельное дтп
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