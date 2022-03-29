Прокуратура начала проверку после страшной аварии в РТ с грузовиком и легковушкой

Чистопольская городская прокуратура начала проверку после страшной аварии на трассе Р-239 с грузовиком и легковушкой, в которой, по предварительным данным, погибли шесть человек, один из них был несовершеннолетним.

Фото: Прокуратура РТ

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства аварии, а также даст оценку состоянию дороги и соблюдению требований безопасности дорожного движения.

На место происшествия выезжал прокурор Чистополя Тимур Дияров. Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Фото: Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Чистопольском районе столкнулись грузовик Iveco и «Лада Ларгус». После столкновения оба автомобиля сгорели. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом.