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Ру Тат
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Происшествия
29 марта 2022  16:48
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после страшной аварии в РТ с грузовиком и легковушкой

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Чистопольская городская прокуратура начала проверку после страшной аварии на трассе Р-239 с грузовиком и легковушкой, в которой, по предварительным данным, погибли шесть человек, один из них был несовершеннолетним.

 

Фото: Прокуратура РТ

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства аварии, а также даст оценку состоянию дороги и соблюдению требований безопасности дорожного движения.

На место происшествия выезжал прокурор Чистополя Тимур Дияров. Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

 

Фото: Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Чистопольском районе столкнулись грузовик Iveco и «Лада Ларгус». После столкновения оба автомобиля сгорели. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом.

 

Фото: Прокуратура РТ

 

#Прокуратура #ДТП с погибшими
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