За два месяца татарстанцы направили в «Народный контроль» тысячу вопросов по мобилизации

За два месяца работы новой категории «Мобилизация» в информационной системе «Народный контроль» от татарстанцев поступила тысяча обращений. Большая часть из них связана с получением отсрочки и жалобами на призыв без прохождения медицинского освидетельствования, рассказала Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«В этом году в связи с проведением специальной военной операции в системе «Народный контроль» появилось новое направление «Мобилизация». Это закрытая система, в ней представлены десять категорий: вопросы и проблемы прохождения военной службы, порядок и условия частичной мобилизации, работа военкоматов, горячая линия по вопросам частичной мобилизации, доходы и меры поддержки мобилизованных граждан, отсрочка от призыва, предложения по участию в частичной мобилизации. Кроме того, люди могут сообщать о проблемах работы организаций и предприятий в условиях частичной мобилизации, проблемах с поездками во время частичной мобилизации, поднимать вопросы, касающиеся призыва и частичной мобилизации в целом», - сообщила она.

Часто татарстанцы спрашивали об условиях содержания на сборных военных пунктах и оказанию социальной помощи мобилизованным и их семьям. Ответы на них дает Военный комиссариат РТ, специалисты Минтруда и Минздрава Татарстана.

Всего за 2019 – 2021 годы в системе «Народный контроль» появились 23 новые категории, а общее их число увеличилось с 64 до 112. Изменения коснулись благоустройства инфраструктуры, содержания и ремонта муниципальных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования, транспорта.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении плана и завершении мобилизационных мероприятий. Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации граждан.

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