Сабурская: «В категорию «Частичная мобилизация» в «Народном контроле» подали 955 заявок»

Сария Сабурская: «Народный контроль» становится большой книгой жалоб» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вопросы с вывозом мусора решаются практически за неделю»

Государственная информационная система «Народный контроль» стала популярной книгой жалоб татарстанцев. Каково общее количество обращений, поступивших в этом году? Это больше или меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Сколько заявок решены положительно?

Действительно, «Народный контроль» становится большой книгой жалоб. Это мы видим по количеству обращений, которое увеличивается с каждым годом. У жителей Татарстана есть возможность посмотреть, как их обращения реализуются в открытом доступе. Если заявку не удалось разрешить в этом году, человек может проследить, каким образом его вопрос будет разрешен в последующие годы. За девять месяцев 2022 года мы получили 74,4 тыс. обращений. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 72% поступивших заявок были решены положительно, а это более 54 тыс. обращений. Еще по 4 тыс. обращений дан мотивированный отказ. Это уведомления, требования которых со стороны граждан не соответствуют существующим нормам законодательства Российской Федерации. К примеру, требования граждан не всегда обоснованы, когда они обращаются по установке дорожных знаков или «лежачих полицейских». Рассмотрев такие обращения на Комиссии по безопасности дорожного движения, муниципальное образование может вынести решение исходя из норм законодательства, что такой необходимости нет, и в системе присвоить уведомлению статус «мотивированный отказ».

Каковы самые популярные обращения в систему в этом году?

Еженедельно мы предоставляем информацию о 3-4 тыс. обращений. Самые популярные среди них – вопросы благоустройства территорий и содержания и ремонта муниципальных дорог, по этим категориям в этом году поступило уже более 40 тыс. обращений. Категория «Организация дорожного движения» также остается востребованной, по ней поступило более 4,7 тыс. обращений. Много вопросов поступило по жилищно-коммунальной сфере – около 3 тыс. Свои обращения граждане направляют в кол-центр Министерства цифровизации РТ. Операторы кол-центра проверяют уведомления на соответствие минимальным требованиям, а затем принимают или отклоняют. Таким образом, «Народный контроль» стал реальным инструментом решения насущных проблем татарстанцев. Отправить уведомления можно, не выходя из дома. Если заявка была решена частично, ее можно вернуть в работу. В прошлом году в связи с пандемией было достаточно много обращений – более 28 тыс. Люди обращались по поводу QR-кода, вакцинации. Они получали разъяснения.

«Второй год у нас есть категория «Работа с твердыми коммунальными отходами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каков срок исполнения заявок?

От десяти дней до нескольких лет. В течение 10 дней каждое муниципальное образование, каждый исполнитель должен как минимум рассмотреть и определить срок решения вопроса, а лучше – решить его. Так, например, второй год у нас есть категория «Работа с твердыми коммунальными отходами». Мы еженедельно принимаем участие в совещаниях рабочей группы Госкомитета РТ по тарифам, где представляем информацию о поступающих обращениях – где мусор вывезен, а где нет, в каких муниципальных образованиях и почему он не вывезен. Такие вопросы разрешаются практически за неделю. Но есть проблемы, которые требуют длительного рассмотрения. Это строительство дорог, благоустройство дворов. При формировании республиканских программ учитываются уведомления, поступающие в систему «Народный контроль». К системе подключены все министерства и ведомства социального блока, все сельские поселения, дошкольные и школьные образовательные учреждения, организации здравоохранения. Весь социальный блок сегодня подключен к системе, чтобы сократить путь поступающих обращений.

«Поступает много вопросов по доступной среде, и они тоже решены»

С какого года действует электронная система и как изменилась статистика жалоб с тех пор?

С мая 2012 года система была введена Указом Президента РТ. В первый год работы в нее поступило 4,4 тыс. обращений. В 2014 году число таких обращений выросло до 21,5 тыс., в 2016 году – до 43 тыс., в 2018 году – до 61 тыс., в 2020 году – до 76 тыс., в 2021 году поступило уже 83 тыс. заявок. В июле прошлого года между Минцифры Российской Федерации и Правительством Татарстана было подписано соглашение об интеграции информационных систем в целях обеспечения функционирования единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Таким образом, в августе 2021 года была создана платформа обратной связи, граждане получили возможность направлять свои обращения в «Народный контроль» через портал Госуслуг Российской Федерации.

«В популярной категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог» в этом году опубликовано более 10 тыс. уведомлений, половина из них решена» Фото: © «Татар-информ»

В этом году число таких обращений, поступивших в ГИС РТ «Народный контроль» через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сократилось по сравнению с 2021 годом. 14,9 тыс. обращений пришло в 2022 году через платформу обратной связи. Большинство из них касается записи на прием к врачу в медучреждения, а также это вопросы получения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, ремонта автомобильных дорог и другие.

Какие социальные и другие проблемы помогает решать данная информационная система в Татарстане? Приведите, пожалуйста, примеры.

В популярной категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог» в этом году опубликовано более 10 тыс. уведомлений, половина из них решена. К примеру, в селе Бавлинского района выполнены работы по асфальтированию улицы Гагарина, а в деревне Старая Пристань Лаишевского района выполнены работы по асфальтированию улицы Залесной. УК «Уютный дом» поставила скамейку во дворе жилого дома. Поступает много вопросов по доступной среде, и они тоже решены. К примеру, это занижение бордюрного камня, установка пандусов в подъездах многоквартирных домов. Много вопросов по безопасности дорожного движения. К примеру, по установке дорожных знаков возле образовательных учреждений.

«Поступают вопросы по доступной среде, к примеру, занижение бордюрного камня, установка пандусов в подъездах многоквартирных домов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вы говорили, что было много жалоб на мусор. Насколько система «Народный контроль» подстегивает работу региональных операторов?

Благодаря совместной работе с регоператорами и органами местного самоуправления в прошлом году количество таких жалоб сократилось. Дело в том, что информация об их работе в системе «Народный контроль» доступна для всей республики и говорит о качестве их работы. Региональные операторы, конечно, стараются закрывать такие заявки в первую очередь. Были вопросы по вывозу мусора из сельской местности. К примеру, были вопросы по Мамадышскому, Тетюшскому и Заинскому районам. Там мусор вывозили один-два раза в неделю. Эти вопросы мы поднимали, вносились изменения в графики вывоза ТКО. В Тетюшском районе были проблемы с транспортом, там по всему району ездили две машины всего. Конечно, они не успевали. После нашего обращения количество транспорта увеличилось. Были вопросы с мешочным сбором: кто должен покупать эти мешки – гражданин или регоператор? В законе написано, что регоператор может обеспечивать граждан этими мешками. Если мешки вывозят лишь один раз в неделю, то мусор растаскивают кошки, собаки, вороны. Были вопросы, связанные с тем, что, к примеру, гражданин проживает в Казани и у него есть дом в районе. Он, возможно, бывает в этом доме только в летний период, а платит за вывоз мусора за два места проживания. Все эти вопросы мы направили в Правительство, Госсовет Татарстана. В конечном итоге прошло заседание парламентариев ПФО, где обсуждались предложения республики по внесению изменений в нормативные акты по вывозу ТКО.

«В этом году введена новая категория “Мобилизация”»

Как модернизируется система «Народный контроль»?

Мы вводим новые категории и направления. В 2019 году были введены категории «Ветеран живет рядом» и «Covid-19», по вывозу ТКО и обустройству контейнерных площадок. Все это расширило возможности граждан. Всего 23 новых категории были введены за 2019-2021 годы, а общее их число увеличилось с 64 до 112. Изменения коснулись благоустройства инфраструктуры, содержания и ремонта муниципальных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования, транспорта.

«В системе «Народный контроль» появилось направление «Мобилизация», куда можно обращаться в том числе по условиям содержания на сборных военных пунктах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в связи с проведением специальной военной операции в системе «Народный контроль» появилось новое направление «Мобилизация». Это закрытая система, в ней представлены десять категорий: вопросы и проблемы прохождения военной службы, порядок и условия частичной мобилизации, работа военкоматов, горячая линия по вопросам частичной мобилизации, доходы и меры поддержки мобилизованных граждан, отсрочка от призыва, предложения по участию в частичной мобилизации. Кроме того, люди могут сообщать о проблемах работы организаций и предприятий в условиях частичной мобилизации, проблемах с поездками во время частичной мобилизации, поднимать вопросы, касающиеся призыва и частичной мобилизации в целом. Сейчас основные вопросы связаны с получением отсрочки, жалобами на призыв без прохождения медицинского освидетельствования. Есть отдельные вопросы по условиям содержания на сборных военных пунктах и оказанию социальной помощи мобилизованным и их семьям. Ответы на них дает Военный комиссариат РТ, специалисты Минтруда и Минздрава Татарстана. За сентябрь-октябрь всего поступило более 955 обращений через платформу обратной связи.

Как мобилизованные татарстанцы могут пройти медицинское обследование, чтобы получить отсрочку?

Люди часто жалуются, что их мобилизовали без медицинского освидетельствования. Вся проблема в том, что обязательные мероприятия по медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру при мобилизации не предусмотрены в соответствии с законом о мобилизационной подготовке в Российской Федерации. Там нет порядка прохождения медицинского осмотра.

Военнообязанные должны после службы в Вооруженных силах в случае изменения состояния здоровья сообщать об этом в военкоматы, чтобы были внесены соответствующие изменения в учетные дела. Если в течение жизни у отслужившего в армии человека появились серьезные проблемы со здоровьем – инсульт, инфаркт, заболевания желудка или инвалидность, он должен об этом сообщить в военкомат, принести соответствующие документы. С другой стороны, ежегодно отделы по учету военнообязанных на каждом предприятии и организации должны вносить эти изменения.

«Военный комиссариат через учреждения здравоохранения Казани направляет мобилизованных на углубленные медосмотры» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда людей стали призывать в призывные пункты и на призывные комиссии в районные военкоматы, не все принесли справки, но при этом говорили, что больны. Учитывая такую ситуацию, военкомат и штаб, созданный при Правительстве Татарстана, приняли решение о проведении медицинского освидетельствования или медицинского осмотра тех мобилизованных, которые обращаются в связи с наличием у них заболеваний. Военный госпиталь, военно-врачебная комиссия при Военном комиссариате РТ ежедневно принимают мобилизованных по заявлениям.

Военный комиссариат через учреждения здравоохранения Казани направляет мобилизованных на углубленные медосмотры. Я сама недавно посетила седьмую городскую больницу. В течение последних двух-трех дней до моего визита около 300 человек были обследованы узкими специалистами – кардиологами, невропатологами, хирургами, офтальмологами. При необходимости им были сделаны исследования – УЗИ, МРТ. Были случаи, когда по итогам медицинских наблюдений мужчин госпитализировали, десятки людей были направлены на лечение.

В результате люди получили справки, что состояние их здоровья не соответствует той или иной категории. Эти справки в дальнейшем мужчины представляли военно-врачебной комиссии. По итогам обследований и справок им определяли дальнейшую категорию годности. Несколько десятков человек в конечном итоге были демобилизованы и вернулись домой. Некоторые получили отсрочки на месяц-полгода с учетом состояния здоровья.

«Во всех местах дислокации есть медицинские пункты, к ним прикреплены поликлиники, специалисты которых там дежурят» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Если мобилизованные проходили обучение на полях и замерзли, им оказывается медицинская помощь»

Как оказывается медицинская помощь мобилизованным?

Во всех местах дислокации есть медицинские пункты, к ним прикреплены поликлиники, специалисты которых там дежурят. Если мобилизованные проходили обучение на полях и замерзли, то им оказывается своевременная медицинская помощь, бригады скорой помощи дежурят круглосуточно. Работа в этой части хорошо организована. Задействованы как медики поликлиник, так и военные медики из числа мобилизованных. Я была на «Казань Экспо», зашла в большой медпункт, где ждали в очереди люди, чтобы попасть на прием. Начальник медицинского пункта сам из числа мобилизованных. Он рассказал, что сам из Альметьевска, ранее работал в Центральной районной больнице и решил стать добровольцем. Вообще в Татарстане достаточно большое число добровольцев – более тысячи человек. Ими руководят внутренний порыв и гражданский долг, патриотические чувства. Это люди, которые ранее участвовали в боевых действиях. Все замполиты из числа мобилизованных – офицеры с военным опытом. Кроме того, в республике немало людей, готовых прийти на помощь на безвозмездной основе. Так, недавно фотографы сделали снимки для удостоверений для мобилизованных совершенно бесплатно. Такая же история с парикмахерами, когда специалисты после своей основной работы ездили вечером на «Казань Экспо» и стригли до позднего вечера людей. Такая гражданская активность впечатляет и вызывает искреннее уважение.

Давайте обсудим еще одну важную тему. В «Народный контроль» продолжают поступать жалобы татарстанцев на незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Много ли таких обращений? Есть ли новшества в этой работе?

В этом плане у нас ничего не поменялось. У нас есть специальные категории: «Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Граждане направляют в систему информацию, которая служит сигналом о необходимости принятия соответствующих мер в целях недопущения продажи суррогатной продукции, что ведет к ухудшению состояния здоровья, а иногда и гибели людей. За 2022 год число таких обращений уменьшилось почти в два раза, всего поступило 426 уведомлений, из них 424 решены. Это нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на предприятиях торговли и общепита, торговля в ночное время, без документов и лицензий.

«Граждане направляют в систему информацию, которая служит сигналом о необходимости принятия мер в целях недопущения продажи суррогатной продукции» Фото: © «Татар-информ»

Наибольшее число уведомлений поступило по Набережным Челнам, Казани, Нижнекамску, Арску, Елабуге, Альметьевску. Почему уведомлений стало меньше? Наверное, у людей появились другие приоритеты, сейчас их больше волнуют другие вопросы. Кроме того, в этом году действует запрет для надзорных органов в части проведения проверок предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. Их можно проводить лишь по согласованию с прокуратурой.

Могу привести примеры обращений. Так, в Набережных Челнах в ходе контрольных мероприятий сотрудники правоохранительных органов по заявкам в «Народном контроле» неоднократно выявляли факты реализации спиртосодержащей жидкости. Были привлечены к ответственности жители микрорайона «Новый город», которые незаконно изготавливали такую продукцию. В Казани пресечен факт розничной продажи спиртосодержащей продукции в магазине бытовой химии и игрушек. Всего было изъято сто флаконов «фанфуриков». Считаю, что для борьбы с этой проблемой руководителям образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта нужно максимально вовлекать население в активную культурно-спортивную жизнь, чтобы люди меньше увлекались алкоголем и больше занимались полезными делами.