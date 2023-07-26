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Более 100 млрд рублей выделил Кабмин РФ за два года на развитие туризма по нацпроекту
Отечественный туризм необходимо вывести на новый уровень, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За последние два года, по его словам, на эти цели по профильному нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Правительство выделило более 100 млрд рублей.
«Мы должны комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли. Чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который четко существует у наших людей. Также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу», – цитирует Мишустина ТАСС.
Напомним, национальные проекты в России реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают ключевые направления стратегического развития страны: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».
В Татарстане в этом году на развитие туризма по нацпроекту выделено почти 700 млн рублей. Кроме того, в республике впервые реализовали проект по организации промышленного туризма для школьников.
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