Более 100 млрд рублей выделил Кабмин РФ за два года на развитие туризма по нацпроекту

Фото: пресс-служба Кабмина РФ

Отечественный туризм необходимо вывести на новый уровень, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За последние два года, по его словам, на эти цели по профильному нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Правительство выделило более 100 млрд рублей.

«Мы должны комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли. Чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который четко существует у наших людей. Также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу», – цитирует Мишустина ТАСС.

Напомним, национальные проекты в России реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают ключевые направления стратегического развития страны: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Татарстане в этом году на развитие туризма по нацпроекту выделено почти 700 млн рублей. Кроме того, в республике впервые реализовали проект по организации промышленного туризма для школьников.