В Татарстане воплотили в жизнь проект по промышленному туризму для школьников

Фото: пресс-служба Центра развития детей и подростков «Рампа»

В Татарстане реализован первый в республике проект по организации промышленного туризма для школьников. За март и апрель этого года состоялось 18 экскурсий, участниками которых стали более 480 учащихся.

Инициатива по профориентации подростков путем промышленного туризма воплощается в жизнь Центром развития детей и подростков «Рампа» при поддержке Министерства промышленности и торговли РТ.

Фото: пресс-служба Центра развития детей и подростков «Рампа»

Учащиеся школ посетили в том числе Казанский вертолетный завод, «Казаньоргсинтез», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Казанское моторостроительное производственное объединение, ООО «Эйдос-Медицина» и Казанский казенный пороховой завод.

«Как правило, это закрытые предприятия, но социальная ориентированность руководителей, стратегическое мышление позволили приоткрыть двери цехов для будущих новых кадров», — уверены в будущем успехе организаторы проекта.

В ходе экскурсий школьники познакомились с востребованными профессиями, узнали, как устроены производственные процессы на предприятиях — лидерах промышленности республики, пообщались со специалистами.

Фото: пресс-служба Центра развития детей и подростков «Рампа»

Концепция заключается в профориентации учащихся через прямые встречи с профессионалами своего дела и знакомство с реальным производством. По мнению авторов идеи, рассказ детям, а через них — и их родителям, о высоком промышленном потенциале Татарстана способен «воспитать патриотизм и эмпатию подрастающего поколения к труду и к своей Родине».

«Ценность проекта отмечена и педагогами, и родителями, и самими школьниками. Высоко оценили проект и представители предприятий, заинтересованные в том, чтобы наладить диалог с будущими молодыми специалистами», — резюмируют авторы инициативы.

Проект реализован за счет средств гранта, полученного в рамках Конкурса на предоставление грантов РТ на развитие гражданского общества от единого грантооператора — Республиканского центра по поддержке социально ориентированных НКО.