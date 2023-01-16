Почти 700 млн рублей направят на развитие туризма в Татарстане по нацпроекту в 2023 году

В 2023 году на развитие туризма в Татарстане по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» выделено почти 700 млн рублей. Средства будут распределены по трем направлениям: создание пляжей, реконструкция исторических центров Казани и Елабуги и проведение фестиваля музыки и новых медиа. Об этом на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«По нацпроекту в Татарстане будет реализовано три проекта на общую сумму 692,8 млн рублей. Первое — создание и развитие пляжей на берегах рек в республики. Мы планируем поддержать минимум 18 предпринимателей. Второе — создание туристического кода центров Казани и Елабуги. Планируется создание единого архитектурного дизайн-кода, благоустройство территории, обрамление туристической навигацией, установка арт-объектов и амфитеатра. Третье — проведение фестиваля музыки и новых медиа „СоТворение“ в Казани», — сообщил Иванов.

В прошлом году в сферу таризма благодаря федеральному проекту было вложено 530 млн рублей. На эти средства создана инфраструктура для смотровой башни Тюбетей-Tower в Тетюшском районе. Кроме того, 16 предпринимателей получили гранты на развитие своих туристических проектов и закупку оборудования. Были выделены субсидии для создания мест размещения. По итогу были созданы 10 новых и усилены восемь таких объектов.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».