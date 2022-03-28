Афера с рациями или противоречия в законе: за что судят экс-главу ЦИТ МВД РТ

Сегодня экс-начальник центра информационных технологий и связи МВД по РТ предстал перед судом. По версии следствия, он помог компании своего приятеля заключить госконтракты на поставку систем радиосвязи полиции. Подсудимый вину признал, но утверждает, что стал жертвой противоречий в законодательстве. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Вахитовский суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело рассматривается в особом порядке.

Экс-начальник центра информационных технологий и связи МВД по РТ Ленар Самигуллин предстал перед судом Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Взятка 175 тысяч за миллионные контракты – было или не было?

Дело против Самигуллина появилось во время расследования истории поставок радиостанций для нужд полиции Татарстана. В июле прошлого года по этому делу был привлечен к ответственности гендиректор московской компании «Инфотест-Р» Андрей Киян.

На тот момент бизнесмена обвиняли в мошенничестве при поставке в органы внутренних дел раций «Апекс», не соответствующих требованиям технического задания. Ущерб для казны оценили почти в 53 млн рублей. Однако еще в конце января 2022-го дело было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Самигуллина же задержали 12 января. Отметим, что тогда в деле фигурировала статья «Получение взятки». Сотрудника министерства заподозрили в содействии в заключении тех самых госконтрактов на поставку раций для полиции, за что он якобы получил вознаграждение в 175 тысяч рублей.

Тогда следствие просило отправить Самигуллина под домашний арест на два месяца, защита против ходатайства не возражала. Судья требования следователя удовлетворил, но с тех пор многое успело поменяться.

Во-первых, мера пресечения для экс-сотрудника министерства была изменена на более мягкую – запрет определенных действий. Более того, изменилась и квалификация действий Самигуллина. Теперь ему предъявлено обвинение по менее тяжкой статье о превышении должностных полномочий. И вину в превышении подполковник Самигуллин признал полностью.

Отгуляли банкеты на «откаты»?

Как стало понятно из текста гособвинения, в 2017-2020 годах Самигуллин отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД по Татарстану. По версии следствия, он в своих же интересах создал благоприятные условия для участия в аукционах и заключения госконтрактов для фирм своего знакомого Андрея Кияна – аффилированных между собой компаний «Инфотест-Р», «ИТ-Индустрия» и «Радиокода».

Вся процедура аукциона, считает обвинение, была фиктивной: Самигуллин просил Кияна направить несколько заявок на участие в тендере, чтобы он считался состоявшимся, и даже помогал разобраться с проектной документацией – находил ошибки в заявке и подсказывал, как их исправить, чтобы точно получить контракт.

По словам гособвинителя, для самого Самигуллина это означало полную реализацию бюджетных средств – а значит выполнение поставленной задачи и избежание дисциплинарной ответственности. Более 50 млн рублей, выделенные на различные госзакупки, были полностью потрачены.

«В результате преступных действий Самигуллина израсходованы все выделенные из федерального и регионального бюджета деньги. Формирование цен шло в нарушение Федерального законодательства, что привело к недопущению возможной экономии бюджетных средств, тем самым существенно нарушило охраняемые законом интересы государства», – зачитала помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова.

При этом пердача 175 тысяч, про которую следствие говорило еще во время задержания Самигуллина, действительно состоялась. Только деньги Киян перевел не самому Самигуллину, а отправил их, по просьбе полицейского, на счет Республиканской Общественной организации «Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан». На эти средства было оплачено два банкета для сотрудников возглавляемого им отдела.

Сам Самигуллин, комментируя этот факт корреспонденту «Татар-информа», назвал эти перечисления «добровольным пожертвованием», которое, по его словам, ни имеет никакого отношения к заключенным госконтрактам и выигранным тендерам».

Вся процедура аукциона, считает обвинение, была фиктивной Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

100 тысяч на благотворительность или на то, чтобы загладить вину

Поскольку дело рассматривается в особом порядке, после оглашения гособвинения судья сразу перешел к изучению личных характеристик Самигуллина. Его адвокат обратила внимание судьи на множество наград федерального и республиканского значения, полученных ее подзащитным за годы службы в органах.

Отметим, что Ленар Самигуллин в 2020-м вошел в состав межведомственной комиссии совбеза РТ по информационной безопасности. Он также был в составе соответствующей комиссии при подготовке и проведении Универсиады-2013. До назначения на должность начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану он возглавлял отдел информатизации и связи УМВД Казани. Никаких претензий к работе Самигуллина во время исполнения обязанностей на всех этих должностях, по словам адвоката, не было.

«Также прошу приобщить к материалам уголовного дела платежный документ о том, что в качестве заглаживания вреда мой подзащитный перечислил 100 тысяч рублей на расчетный счет Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей», – добавила адвокат Диляра Фахретдинова.

Далее стороны перешли к прениям. Гособвинитель Елена Петрова попросила суд признать вину Самигуллина полностью доказанной и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. Фахретдинова сочла такое наказание чрезмерным и просила суд прекратить уголовное дело в отношении ее подзащитного с назначением судебного штрафа.

«Как создать конкуренцию, если требуют закупить конкретное оборудование?»

И хотя Самигуллин признал свою вину полностью, он все же продолжает утверждать, что оказался заложником противоречий в законодательстве.

«Киян – он единственный производитель данного оборудования. Больше в стране его нет. А это оборудование – единственное принятое на снабжение, и, в соответствии с Федеральным законом, мы должны покупать его, а не что-то другое. Проблема в том, что нет правового регулирования. Закон нам говорить купить конкурентным образом, а приказы МВД России говорят – покупать конкретное изделие. И как создать конкуренцию?», – прокомментировал свою позицию корреспонденту «Татар-информа» Самигуллин уже после заседания.

По его словам, в случае, когда на снабжение принят один единственный вид оборудования, проводить торги просто невозможно.

«Условно, вам сказали купить "Ладу", вы купили, а вас еще за это ругают, типа не создали конкуренцию. Не обратились, например, к "Volkswagen". Также как кроме "Автоваза" никто не делает "Ладу", так и кроме Кияна никто не продает "Апекс". Кроме того, я руководствовался постановлением правительства об импортозамещении. Я бы мог, конечно, создать конкурентную среду, но пришлось бы тогда брать иностранщину, а это бы стало нарушением гособоронзаказа, а это нарушение будет еще хуже», – считает Самигуллин.

Так или иначе, в переплетениях закона теперь предстоит разбираться суду. Последнее слово Самигуллин скажет уже на следующем заседании, которое назначено на средину апреля.