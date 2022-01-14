Суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД по РТ

Алина Файзрахманова

Советский суд Казани отправил на два месяца под домашний арест начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина.

Фото: © Алина Файзрахманова

Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки. По версии следствия, эти деньги сотрудник министерства получил от одной из компаний за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в МВД по Татарстану. Сумма взятки по первому эпизоду – 75 тыс. рублей, по второму – 100 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено 12 января, в тот же день Самигуллина задержали. По словам следователя, взяткодателем в обоих эпизодах дела оказался гендиректор АО «Инфотест-Р» Андрей Киян. Первая часть взятки была передана в ноябре-декабре 2019 года, вторая – в декабре 2020-го - январе 2021 года.

Судебное заседание по избранию меры пресечения частично закрыли от СМИ. По ходатайству следствия судья попросил представителей прессы удалиться из зала суда на время оглашения материалов дела.

Сам Самигуллин, как и его адвокат, от комментариев журналистам отказались.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня следствие попросило суд отправить Самигуллина под домашний арест, поскольку он частично признает вину и активно сотрудничает со следствием. Прокуратура поддержала ходатайство.

«У следствия есть основания полагать, что находясь на свободе он может продолжить заниматься преступной деятельностью. Самигуллину известны анкетные данные свидетелей, часть из которых находится в его непосредственном подчинении», – отметил следователь 2-го отдела Следкома по РТ Алмаз Хайруллин.

Сторона защиты против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста не возражала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани по делу о взятке задержан глава центра информтехнологий и связи МВД по РТ.