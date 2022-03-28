Стартовал процесс по делу начальника центра информационных технологий и связи МВД по РТ

Алина Файзрахманова

Вахитовский суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, сотрудник министерства обещал директору компании «Инфотест-Р» помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в МВД по РТ. Свои услуги он оценил в 175 тысяч рублей.

Фото: © Алина Файзрахманова

Уголовное дело было возбуждено 12 января, в тот же день Самигуллина задержали. Отметим, что тогда в деле фигурировала статья «Получение взятки».

На судебном заседании по избранию меры пресечения стало известно, деньги Самигуллину передавал гендиректор АО «Инфотест-Р» Андрей Киян. Первая часть суммы была передана в ноябре-декабре 2019 года, вторая – в декабре 2020-го – январе 2021 года. Киян был задержан в Москве, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

По данным агентства, Самигуллин полностью признал вину и просит суд рассмотреть дело в особом порядке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по делу о взятке задержан глава центра информтехнологий и связи МВД по РТ.