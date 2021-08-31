За четыре года в Татарстане построят более 460 км автодорог первой категории

В Татарстане за четыре года планируется построить свыше 460 км автомобильных дорог с четырьмя и более полосами движения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на круглом столе «Расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве».

«За четыре года в Татарстане предстоит построить более 460 км дорог первой категории. Это влечет за собой необходимость технологического перевооружения. И сегодня наши нефтехимики подходят вплотную к этой теме. Новые требования к эксплуатационным качествам дорог сегодня находятся в обработке», – заявил глава Миндортранса.

По словам Ханифова, в связи с тем, что требования к дорогам повышаются, межремонтные сроки увеличиваются, в Татарстане будут и дальше разрабатывать новые технологии. «Но нельзя забывать, что все наши разработки должны быть высокотехнологичными», – подчеркнул он.

На автодорогах республики используются обработанные местные минеральные материалы, композитные материалы и изделия, различные новые виды асфальтобетонов, современные защитные и гидроизолирующие системы. Проректор по научно-исследовательской работе Казанского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Вдовин рассказал, что с 2013 года построено 20 экспериментальных участков с применением местных модифицированных материалов.

«В этом году КГАСУ совместно с АО “Татавтодор” построил два участка в Сабинском районе. Дорожные основания выполнены из нашей карбонатно-щебеночной песчаной смеси, модифицированы добавками. Модификация помогла получить материал с повышенными свойствами, что позволило использовать ее в основаниях автодорог в климатических условиях Татарстана», – отметил докладчик.

Следующий проект университета – разработка конструкции дорожных одежд с применением дробленого бетона. Его можно использовать как щебень в основании дороги или как материал-заполнитель для бетона. Для испытания дробленого бетона в Тукаевском районе построено три экспериментальных участка.

«Третий проект – разработка технологии, которая позволяет использовать буровой шлам в земляном полотне и конструкции дорожных одежд. Буровой шлам является эффективной добавкой», – проинформировал Вдовин.

Заместитель главного технолога ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдар Вагизов сообщил, что в мае этого года компания запустила производство стирол-бутадиен-стирола (СБС). Он применяется для модификации битумов в дорожном строительстве при производстве полимерно-битумного вяжущего.

«До настоящего времени на территории России существовал всего лишь один производитель СБС – компания “СИБУР”. Применение СБС для модификации битума позволяет повысить прочность и упругость битумной композиции и снизить его температурную чувствительность. В результате повышается безопасность движения, увеличивается срок службы дорожного покрытия, снижается стоимость жизненного цикла дорожного покрытия», – заметил он.

Проект одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Применяйте, тем более на федеральных дорогах. Битум для нас сегодня очень важен», – сказал он.

Руководитель республики также заявил, что необходимо работать над материалами и технологиями, которые позволяют продлить срок службы дорог, о чем сообщало ИА «Татар-информ».