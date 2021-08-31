Президент РТ: Нужно работать над технологиями, позволяющими продлить срок службы дорог

Необходимо работать над материалами и технологиями, которые позволяют продлить срок службы дорог. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе «Расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве». Мероприятие прошло в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо».

«Мы тратим очень много денег на дороги. Только из республиканского бюджета в год выделяем до 40 млрд рублей. Это огромные деньги. И видим, что через три года дорога начинает разрушаться. Надо работать по материалам и технологиям», — сказал Президент РТ.

Минниханов отметил, что срок службы дорог во многом зависит от качества битумных вяжущих материалов. «Появляются трещины, а потом идет разрушение», — добавил он.

Президент РТ попросил представителей дорожных служб контактировать с разработчиками дорожных материалов и технологий и использовать их наработки.

«Нужно создать рабочую группу. И не один раз в год встречаться, а постоянно работать», — заключил он.