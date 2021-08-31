«Автодор» создал полигон для подбора материалов шумозащитных экранов трассы М12
Государственная компания «Автодор» обустроила полигон для подбора материалов шумозащитных экранов, которые будут установлены на скоростной автодороге М12. Об этом сообщила заместитель директора Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий госкомпании Елена Аникеева на круглом столе «Расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве».
Докладчик рассказала, что на дорогах госкомпании установлено 324 км шумозащитных экранов. «Сейчас к ним предъявляются очень высокие требования. На М12 они тоже будут, ведется проектирование. В связи с тем, что есть предложения, устроен полигон на первом этапе дороги, где сравниваются материалы шумозащитных экранов. Цель оценки – технологичность, легкость и скорость монтажа, долговечность», – отметил она.
Аникеева уточнила, что срок службы шумозащитных экранов по гарантии составляет 12 лет. Кроме того, к ним предъявляется требование по сохранению свойств не менее 25 лет.
По словам замдиректора департамента, госкомпания широко использует нефтехимическую продукцию в строительстве дорог. Так, например, в конструкции дорожной одежды применяются битумные вяжущие, для обустройства дорог – полимерные композитные материалы.
«Основной блок применения нефтехимии – это вяжущие. Сейчас используется новая система подбора состава асфальтобетонных смесей по методике объемно-функционального проектирования. Теперь рамки задаются климатическими нормами и нагрузками от подвижного состава», – заметила докладчик.
Аникеева подчеркнула, что для строительства скоростной трассы М12 протяженностью 794 км потребуются «значительные объемы именно вяжущего». «Вяжущее здесь разработано по новой методологии объемно-функционального проектирования. В целом потребность в нем составит около 475 тыс. тонн. Автодорога пройдет по пяти регионам России, в том числе по Татарстану», – заключила она.
Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
Автомагистраль в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов – Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск», восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).