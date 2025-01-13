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За 2024 год заболеваемость коклюшем в Татарстане снизилась почти на треть
Коклюшем за прошлый год переболели почти на треть меньше татарстанцев, чем в 2023 году. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«В 2024 году зарегистрировано 1 239 случаев коклюша, что ниже аналогичного периода 2023 года на 30,5%», – отметили в ведомстве.
Для сравнения, в 2023 году на территории республики зарегистрировали 1 782 случая заболевания коклюшем.
Напомним, что в прошлом году в Татарстане начали прививать детей 6-7 лет, у которых снизился иммунитет к коклюшу. Серьезный рост заболеваемости начался в 2023 году, агентство подробно рассказывало о симптомах и опасностях коклюша.
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