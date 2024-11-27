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В Татарстане привили 72% детей, у которых снизился иммунитет к коклюшу
В Татарстане в этом году начали прививать детей 6-7 лет, у которых снизился иммунитет к коклюшу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Были выделены деньги на приобретение вакцины “Адасель” против коклюша. Мы запланировали привить в этом году детей 6-7 лет – это возраст, когда угасает иммунитет после прививки, полученной в раннем детстве. На сегодня уже привито 72% от подлежащих детей», – отметила санитарный врач.
Любовь Авдонина призвала родителей обратиться в свои поликлиники и сделать детям прививку против коклюша. По ее словам, вакцина переносится легко, зато сможет защитить детей, у которых уже ослаб иммунитет.
В республике зарегистрировано 1211 случаев коклюша, в основном татарстанцы заболевают в начале года – на период с января по май этого года пришлось 82% всех случаев. В ноябре заболели восемь человек.
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