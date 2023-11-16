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За 2023 год в России капитально отремонтировали более 23 тыс. многоквартирных домов
С начала 2023 года в России провели капитальный ремонт более 23 тыс. многоквартирных домов общей площадью 98,5 млн кв. метров, в которых проживают порядка 3,85 млн россиян. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Капитальный ремонт домов является важным системным процессом, который способствует поддержанию жилого фонда в надлежащем состоянии», – отметил Хуснуллин. Его слова приводятся в телеграм-канале Кабмина.
Масштабное обновление жилищного фонда реализуется благодаря региональным программам капитального ремонта – в ходе работ обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады лифтовое оборудование.
На совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов 23 октября, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин доложил, что в республике осталось менее 1% до полного завершения программы по капремонту многоквартирных домов. Сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что работы выполнены уже на 99,9%, остались лишь некоторые формальности в некоторых домах Казани.
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