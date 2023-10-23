Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан на 99% завершил программу по капремонту многоквартирных домов
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В Татарстане осталось менее 1% до полного завершения программы по капремонту многоквартирных домов в 2023 году. Сейчас в работе остаются 23 дома, процент готовности которых уже превышает 84%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
По словам Айзатуллина, за прошедшие две недели в муниципалитетах завершен ремонт 27 домов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2