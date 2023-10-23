Татарстан на 99% завершил программу по капремонту многоквартирных домов

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В Татарстане осталось менее 1% до полного завершения программы по капремонту многоквартирных домов в 2023 году. Сейчас в работе остаются 23 дома, процент готовности которых уже превышает 84%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Айзатуллина, за прошедшие две недели в муниципалитетах завершен ремонт 27 домов.