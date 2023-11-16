В 2024 году в Татарстане капитально отремонтируют 672 многоквартирных дома

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В 2024 году в программу капитального ремонта в Татарстане войдут 672 многоквартирных дома общей площадью свыше 4,3 млн квадратных метров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Сейчас региональный оператор работает по заключению контрактов на программу капитального ремонта 2024 года. В нее включено более 670 многоквартирных домов. Но здесь цифра плавающая, она может корректироваться. На реализацию потратят 6,911 млрд рублей», — отметил спикер.

Вся предварительная документация уже подготовлена, сейчас заключаются договоры с подрядчиками, чтобы уже зимой они могли приступить к выполнению некоторых видов работ, не связанных с отключениями, добавил он.

«Речь идет о внутренних работах в подъезде, замене лифта, некоторые участки крыши. Программа капитального ремонта для нас носит глубокий социальный характер, потому что она охватывает большую часть жителей республики. Мы видим, как со временем реализации программы меняются обращения граждан. Теперь больше вопросов о содержании и наполнении дворов, а не состояния домов», — заявил Алексей Фролов.

Он также рассказал об уже практически завершившейся программе капитального ремонта текущего года. По словам первого замминистра, работы выполнены уже на 99,9%, остались лишь некоторые формальности в некоторых домах Казани.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году в программу вошли 740 домов, осталось несколько видов работ на четырех объектах, по ним уже выполнение более 90%. Они находятся под особым контролем. Сейчас там работают подрядчики по исправлению замечаний. В ближайшее время все будет завершено», — подчеркнул он.

В этом году общий объем финансирования составил 6,65 млрд рублей. Всего же в долгосрочной программе капитального ремонта в Татарстане более 17 тыс. домов. Но есть проблема в том, что порядка 900 домов накапливают средства на специальных счетах. Это несет за собой определенные риски, считает Фролов.

«Те жилые дома, которые включены в программу и накапливают средства на спецсчетах, не всегда выполняют свои обязательства по перечислению средств подрядным организациям. И когда мы начинаем с ними работать, понимаем, что их и нет, потому что были случаи, когда они тратятся по усмотрению председателя ТСЖ на разные виды работ. Это неправильный подход», — отметил первый замминистра.

Подобными случаями обеспокоены и в рабочей группе по капитальному ремонту многоквартирных домов в Татарстане, которую возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов. Сейчас идет речь о том, чтобы взять такие спецсчета на особый контроль. Его осуществление планируют поручить казначейству.