За 2023 год Минлесхоз Татарстана обновил более 120 единиц техники и оборудования

За 2023 год Минлесхоз Татарстана значительно обновил парк техники подведомственных учреждений. Так, для лесничеств закуплено 62 патрульные, лесозаготовительные и лесопожарные машины, а также 60 единиц специализированного оборудования. Об этом, подводя итоги года, заявили в пресс-службе ведомства.

Так, по региональному проекту «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» куплен прицепный пожарный модуль ЛКТ-4П, 14 воздуходувок и 16 резервуаров для воды, а по госпрограмме «Развитие лесного хозяйства» 29 лесопатрульных машин.

«Лесопатрульные автомобили используются специалистами лесной отрасли для мониторинга пожарной обстановки, патрулирования лесов, предупреждения незаконных рубок лесных насаждений и иных нарушений лесного законодательства», — объяснили в пресс-службе министерства.

Воздуходувки и противопожарный модуль необходимы для борьбы с очагами возгорания, тракторы — для заготовки древесины, посадки деревьев, обработки почв и создания специальных полос, которые препятствуют распространению пожаров.

В Минлесхозе РТ подчеркнули, что работа в этом направлении продолжится и в 2024 году.

Как ранее сообщал Рослесхоз, Татарстан оказался в числе регионов, которым удалось не допустить лесных пожаров в 2023 году. Все очаги были потушены в первые же сутки.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.