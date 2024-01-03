Татарстан и еще 13 регионов сумели не допустить лесных пожаров в 2023 году

Фото: пресс-служба Минлесхоза Татарстана

Несмотря на засушливую погоду, по итогам 2023 года Татарстану удалось не допустить лесных пожаров на своей территории. Об этом, делясь результатами года, сообщает в своем телеграм-канале Рослесхоз.

Помимо РТ, такого результата удалось добиться Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тульской областям, Ставропольскому краю и Ненецкому автономному округу.

Кроме того, Татарстан оказался в числе 24 субъектов Федерации, которому удалось устранить 100% возгораний в лесах в первые же сутки.