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Татарстан и еще 13 регионов сумели не допустить лесных пожаров в 2023 году
Несмотря на засушливую погоду, по итогам 2023 года Татарстану удалось не допустить лесных пожаров на своей территории. Об этом, делясь результатами года, сообщает в своем телеграм-канале Рослесхоз.
Помимо РТ, такого результата удалось добиться Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тульской областям, Ставропольскому краю и Ненецкому автономному округу.
Кроме того, Татарстан оказался в числе 24 субъектов Федерации, которому удалось устранить 100% возгораний в лесах в первые же сутки.
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