За год капитально отремонтировали 9 административных зданий учреждений Минлесхоза РТ

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

За 2023 год в Татарстане обновили девять административных зданий подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства республики. Программа поддержана Раисом РТ Рустамом Миннихановым и рассчитана до 2025-го, сказали в пресс-службе лесного ведомства.

«Всего в прошлом году на реализацию программы было выделено 70,1 млн рублей <...> В зависимости от состояния здания были выполнены внутренние и наружные отделочные работы, установлены пластиковые окна, проведен ремонт систем вентиляции, электроснабжения и отопления», – сказано в сообщении.

Капремонт прошел в объектах в Арском, Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Калейкинском, Мензелинском лесничествах, Азнакаевском, Камском и Нурлатском лесхозах. В новом году будут обновлены 7 зданий на общую сумму 70,5 млн рублей.