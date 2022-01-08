За 2022 год в Татарстане планируют построить более 2,7 млн кв. метров жилья

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

За 2022 год в Татарстане планируют возвести 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Такое количество жилья предполагается построить в рамках трех программ. Речь идет о возведении многоквартирного инвестиционного жилья, программе Госжилфонда РТ и индивидуальном жилищном строительстве.

План на 2021 год предполагал строительство в Татарстане 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья, в итоге было возведено 2 млн 680 тыс. кв. метров. Таким образом, показатели прошлого года в текущем году планируется превысить более чем на 3,1%.

По словам докладчика, в программе капитального ремонта на 2022 год участвуют 42 муниципальных образования республики. В нее включены 769 домов площадью 4,7 млн кв. метров по сравнению с 948 домами в 2021-м. При этом объем финансирования немного увеличился — с почти 6,3 млрд рублей до 6 млрд 441 млн.

Вместе с тем запланирована реализация четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий татарстанцев. Всего в наступившем году жилье должны получить 697 семей на сумму 1 млрд 228,6 млн рублей. Это 600 детей-сирот, 40 многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей, 50 молодых семей, а также семь граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Министр также добавил, что по программе «Наш двор» в предварительный перечень объектов включены 1039 придомовых территорий. Лимит программы на 2022 год составляет 8 млрд рублей.