ГЖФ построит в 2022 году по госпрограмме в Татарстане 150 тыс. кв. метров жилья

Правительство Татарстана утвердило программу господдержки граждан в обеспечении жильем на 2022 год, следует и документов на официальном портале.

Планируется, что Государственный жилищный фонд при Президенте РТ в следующем году построит 150,2 тыс. кв. метров. «Средняя стоимость инвестиционных затрат 1 кв. метра жилья не должна превышать 48,6 тыс. рублей. Начальная стоимость 1 кв. метра реализуемого жилья в системе социальной ипотеки устанавливается специализированной организацией с учетом затрат, осуществляемых при финансировании строительства, капитализации земельного участка, состояния рынка недвижимости», - говорится в постановлении Кабмина.

Инвестиции в программу составят около 16 млрд рублей, в том числе платежи предприятий и организаций Татарстана – 7,9 млрд рублей, средства ГЖФ – 7,3 млрд рублей, бюджета РТ – на оплату первоначального и текущего взносов семьям с связи с рождением или усыновлением детей – 700 млн рублей.

На сайте ГЖФ отмечается, что за все время действия программы в Татарстане было построено 4,3 тыс. жилых домов общей площадью 10,5 млн кв. метров, жильем обеспечены 173,8 тыс. семей. Жилье предоставляется в рассрочку под 7% годовых и первоначальным взносом от 10%. Стоимость 1 кв. метра в республике начинается от 35 тыс. рублей.