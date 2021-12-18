В Республике Татарстан ввели 2,68 млн кв. м жилья и отремонтировали 2212 объектов

Реализация 27 республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы подходит к концу. Полностью отремонтировали 2212 объектов, которые входят в 23 республиканские программы. Об этом сегодня заявил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает Пресс-служба Президента РТ

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял также участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам главы Минстроя РТ, осталось завершить работы в детском саду №104 в Казани по программе капитального ремонта образовательных учреждений. Его готовность оценивается в 98%. На объекте завершаются общестроительные работы, работы по устройству теневых навесов и устанавливаются малые архитектурные формы.

Еще 2 объекта из 18 завершают подрядчики по программе капитального ремонта медицинских стационаров. Это детская городская больница с перинатальным центром в г. Нижнекамск (выполнение СМР составляет 90% — подходят к завершению отделочные работы). А также идет приемка работ и устранение замечаний в Чистопольской больнице.

На 98% выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные программой ремонта детских оздоровительных лагерей: готовы 4 объекта из 6. Так, в спортивном лагере «Молодая гвардия» г. Казани завершают общестроительные работы, ведут монтаж вентиляционного оборудования. СМР составляет 89%; в детском лагере «Солнышко» Высокогорского района – в рамках первого этапа завершаются работы по отделке и подводке инженерных сетей к спальным корпусам, столовой и административным зданиям. Выполнение на сегодня составило 96%.

Завершились работы по программе капитального ремонта спортивных объектов. Сдали здание последнего объекта –детско-юношеской школы по футболу «Савиново» в Казани. В целом 20 объектов программы сданы.

В рамках капитального ремонта обновили 9 объектов, подведомственных МВД. На этой неделе подрядчики сдали два последних объекта программы в городах Набережные Челны и Казани.

По программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов лимит освоен практически полностью. В 3 муниципальных образованиях капремонт многоквартирных домов пока продолжается, отметил Марат Айзатуллин.

На 2022 год на сегодня утверждены 11 из 30 программных мероприятий .

«Программу по вводу жилья на 2021 год выполили в полном объеме. Фактический объем введенного жилья в Татарстане составил 2 млн 682 тысячи 800 кв. м при плане в 2 млн 670 тыс. кв. м, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 100,1%», — добавил министр.