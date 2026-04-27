«За 150 тысяч сдал анализы за наркомана»: сотрудников ДПС судят за то, что отпустили нетрезвого водителя

Сегодня огласили обвинение троим сотрудникам ДПС – двум инспекторам и их начальнику. Их обвиняют в том, что за взятку они отпустили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения. История тянется с 2023 года. Сам водитель ушел из-под следствия на СВО и погиб. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





«Вы могли не заметить, но водитель в наркотическом опьянении»

Сегодня в Советском суде Казани стартовало дело троих сотрудников ДПС – их обвиняют в том, что за взятку отпустили водителя, севшего за руль в состоянии наркотического опьянения. По версии следствия, один из подсудимых сдал анализ мочи вместо пойманного наркомана. Сегодня суд огласил им обвинение.

На скамье подсудимых – Александр Григорьев, Ильшат Султанов и Владислав Школьников. В суд сегодня все трое явились самостоятельно – никто из них не находится под стражей. На прошлом заседании им на полгода продлили домашний арест.

Огласив обвинение, подсудимых спросили об их отношение к зачитанному.

«Обвинение понятно. Вину признаю частично, не признаю получение денег и квалификацию. Я считаю, что только превысил должностные полномочия», – объяснил Александр Григорьев.

После этого началось судебное следствие. Первым делом суд выслушал двоих свидетелей. Ими оказались двое понятых, которых Султанов и Школьников остановили в тот день на дороге.

Оба свидетеля рассказывают, что в апреле 2023 года на улице Сахарова их остановили сотрудники Госавтоинспекции. В подсудимых они хоть и с трудом, но узнали тех самых, остановивших их сотрудников.

Рассказали, что видели остановленного водителя Porsche Panamera. Последний, со слов свидетелей, вел себя спокойно, адекватно. Он согласился пройти тест на алкогольное опьянения и согласился на присутствие при этом понятых. Алкотестер следов опьянения не выявил. Однако, исходя из оглашенных сегодня в суде показаний, один из сотрудников ГАИ тогда сказал: «Вы могли не заметить, но у меня богатый опыт: водитель в состоянии наркотического опьянения».

По словам свидетелей, их попросили подписать документы, подтверждающие, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого водителя повезли к наркологу уже без понятых.

Кроме того, выяснилось, что водитель, в тот вечер разъезжавший за рулем под наркотиками, умер. Согласно материалам, которые огласили сегодня в суде, он ушел на фронт и погиб.

«Два звонка – и вопрос решен»

По версии следствия, 15 апреля 2023 года двое инспекторов – Школьников и Султанов – остановили автомобиль Porsche Panamera.

Инспекторы обнаружили, что у водителя налицо признаки опьянения, однако проверка на алкотестере ни к чему не привела – алкоголь он не употреблял. Тогда полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Владелец Porsche вместо этого предложил сотрудникам договориться. Сотрудники ГАИ разговаривать с ним отказались, заявив, что решение проблемы возможно только через посредника.

Через своих знакомых водитель Porsche вышел на экс-начальника ГИБДД по Приволжскому району Инсафа Ибрагимова – сделать это ему удалось буквально за два звонка. Ибрагимов согласился помочь. Посредник между водителем и Ибрагимовым обозначил сумму взятки – 150 тысяч рублей.

Водитель согласился передать деньги. 80 тысяч он отдал наличными прибывшему на место посреднику. А остальную сумму перевел на карту. Деньги, по версии следствия, распределились так: большую часть забрал себе посредник, вышедший на Ибрагимова, – 40 тысяч рублей, 10 тысяч – Ибрагимову. Остальные 100 тысяч разделили между собой Султанов, Школьников, Григорьев и Ибрагимов – каждому по 25 тысяч.

Однако сразу отпустить взяткодателя не удалось. Один из инспекторов за время ожидания успел заполнить направление водителя на медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков. Так как бланк подотчетный, было решено отвезти нарушителя в больницу.

Уже в больнице водителю выдали баночку для забора мочи. Вместе с ним в туалет отправился один из сотрудников ДПС, якобы в качестве сопровождения. На самом деле конвоир – по данным следствия, это был Школьников – забрал баночку для анализов у водителя Porsche и сдал свою мочу вместо него.

Таким образом водителя Porsche удалось отмазать от административного наказания. После этого сотрудники оформили необходимые документы и отпустили водителя.

Как выяснится позже, до того как сесть за руль, водитель Porsche принял синтетический наркотик мефедрон. Сделал он это в туалете клуба, где отдыхал со своей девушкой.

К слову, Инсаф Ибрагимов находился под следствием, в том числе и по этому эпизоду. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел на СВО.

В материалах дела есть явки с повинной всех троих подсудимых. Они настаивают на своей версии: денег не брали, сдать вместо водителя мочу и отпустить его были вынуждены под давлением начальника – Ибрагимова.

Так или иначе было на самом деле, теперь предстоит разобраться суду.