Командира роты полка ДПС в Казани подозревают в получении взятки

В Казани сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взятки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

«Установлено, что сотрудник Госавтоинспекции получил денежное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности одного из участников дорожного движения. На основании собранных материалов назначена служебная проверка», – сообщили в ведомстве.

По данным агентства, речь идет о командире первой роты первого батальона полка ДПС Казани Инсафе Ибрагимове.

Как сообщили в УМВД Казани, подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Проводится расследование. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам, указали в ведомстве.