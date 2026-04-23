Происшествия 23 апреля 2026 12:25

Суд продлил меру пресечения инспекторам ДПС, которых обвиняют в получении крупной взятки

В Советском суде Казани продлили меру пресечения трем инспекторам ДПС Александру Григорьеву, Ильшату Султанову и Владиславу Школьникову. Их обвиняют в получении взятки размером 100 тыс. рублей. Деньги они получили, чтобы подменить анализы пойманного ими водителя, находившегося под наркотиками.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Подсудимые останутся под домашним арестом еще на полгода. При этом в ходатайстве подсудимых об изменении меры пресечения на запрет определенных действий суд отказал.

По версии следствия, преступление произошло 15 апреля 2023 года. Тогда Григорьев, Султанов и Школьников, находясь на посту, остановили автомобиль Porsche Panamera. Сотрудники ДПС выявили у водителя признаки наркотического опьянения, а сам мужчина не стал скрывать, что употреблял наркотики.

На него составили протокол, однако водитель после звонка своим знакомым смог договориться с сотрудниками ДПС. В конечном итоге он откупился за 100 тыс. рублей, а анализ на наркотики вместо него сдал инспектор Школьников.

В топе
АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

22 апреля 2026
На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

22 апреля 2026
Новости партнеров