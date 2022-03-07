Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком

Южная Корея присоединяется к дополнительным санкциям против России, в том числе прекратит транзакции с Центробанком. Об этом со ссылкой на южнокорейский МИД сообщает РИА Новости.

«Южнокорейское Правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — подчеркивается в тексте заявления.

Подробнее о дополнительных ограничениях Южная Корея объявит после обсуждений с соответствующими ведомствами страны. В настоящее время республика уже присоединилась к санкциям против семи крупных российских банков, а также их дочерних компаний. Однако переводы, связанные с поставками сельскохозяйственной продукции, в области энергетики и медицины, это не затронет.

Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась исключения из ряда санкций, касающихся своих производителей.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.