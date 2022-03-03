Южная Корея намерена отказаться от экспортных санкций против России

Южная Корея планирует исключить своих производителей из экспортных санкций против России. В настоящее время республика ведет соответствующие переговоры с США, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Yonhap.

Урегулированием вопроса занимается министр торговли страны Ё Хан Гу, который направился с визитом в Штаты.

«Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне», — заявил глава южнокорейского ведомства.

В настоящее время Республика Корея одобрила введение экспортного контроля в отношении стратегических материалов, однако прямой иностранный продукт может быть внесен в санкционный список после дополнительных консультаций. Так, исключением являются смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары, если они не поставляются пользователям, которые связаны с вооруженными силами.