«ЮВТ Аэро» планирует увеличить парк самолетов и открыть новые международные направления

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» в скором времени планируется расширить парк воздушных судов и открыть новые направления, в том числе – международные. Для этих целей сегодня компания рассматривает «проект возможной эксплуатации пассажирских самолетов Ту-214», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе перевозчика.

«Ведется работа по продвижению производства самолетов для татарстанской авиакомпании Казанским авиазаводом имени С.П. Горбунова», – заявили в компании.

Напомним, Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая вчера с ежегодным посланием Госсовету РТ, заявил, что п еред Казанским авиазаводом (филиал «Туполева», совет директоров которого с сентября 2021 года возглавляет Минниханов) стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 до 20 самолетов в год. По его словам, с республиканским татарстанским заказчиком уже подписан контракт на четыре самолета.

Хотя названия заказчика в выступлении Президента РТ не прозвучало, нетрудно было догадаться, что речь в данном случае идет об «ЮВТ-Аэро». Подписание контракта накануне агентству ТАСС подтвердили директор авиазавода Николай Савицких и генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев. Последний заявил, что «в этих условиях самый лучший выход по авиационной отрасли – это ориентироваться на отечественного производителя. Этот самолет достойный, очень актуальный для нас, поэтому его и выбрали».

АО «ЮВТ-Аэро» осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами являются международный аэропорт «Казань» и аэропорт «Бугульма». Флот авиакомпании насчитывает семь канадских самолетов Bombardier CRJ 200, один самолет Bombardier Challenger 604 и два вертолета Bell-429. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».