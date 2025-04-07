Юрист объяснил, почему можно остаться без страховой пенсии

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Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать ряду условий. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает RT.

Во-первых, заметил профессор Высшей школы экономики, одним из ключевых критериев является возраст. «Переходный период реформы привел к тому, что в 2025 году ни мужчины, ни женщины на пенсию по возрасту не выходят», – заметил он.

Во-вторых, для назначения страховой пенсии по старости необходимо наличие определенного страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025-м минимальный страховой стаж равняется 15 годам, а минимальная сумма пенсионных коэффициентов – 30.

В-третьих, подчеркнул юрист, остаться без пенсии можно, работая без официального оформления. «Обычно страховые взносы в Социальный фонд за сотрудника платит работодатель, в случае же неофициального трудоустройства эти взносы не уплачиваются», – пояснил он.

Вместе с тем Виноградов обратил внимание на то, что постоянно проживающие в России иностранцы по общему правилу также имеют право на получение страховой пенсии.

«<...> при переезде гражданина на постоянное место жительства за границу право на получение страховой пенсии при выполнении необходимых условий сохраняется, но при этом теряется право на социальную пенсию из федерального бюджета», – добавил специалист.

Кроме того, важно правильное оформление документов. Речь идет о таких бумагах, как трудовая книжка, справки о заработке и страховом стаже. Собрать их, по мнению собеседника телеканала, лучше заранее, а подать заявление для назначения пенсии – «не позднее чем за месяц до предполагаемого дня выхода» на нее.

Помимо этого, в назначении пенсии могут отказать по ошибке. «В таком случае рекомендуется запрашивать письменное разъяснение причин отказа в Социальном фонде и обращаться в вышестоящие инстанции или суд для защиты своих прав», – резюмировал Виноградов.