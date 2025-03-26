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Общество 26 марта 2025 10:03

Экономист объяснила, как получить потерянную часть пенсии

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Экономист объяснила, как получить потерянную часть пенсии
Фото: © «Татар-информ»

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как вовремя распознать и исправить ошибки в начислении пенсии. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Во-первых, к потере части пенсии может привести наличие неучтенного нестрахового стажа или его отдельных периодов до 2015 года. К нестраховому стажу относятся периоды, когда работодатель не уплачивал страховые взносы, но по закону работник имеет право на получение пенсионных коэффициентов.

Чаще всего неучтенный стаж связан с работой в советское и раннее постсоветское (с 1991 по 2002 год) время, констатировала специалист.

Речь идет, в частности, об уходе одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (при начислении коэффициентов учитывается наличие максимум четверых детей), прохождении военной службы по призыву, уходе за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, временном отстранении от должности (работы) лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных, и так далее.

Во-вторых, могут появиться документы, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд России (Пенсионный фонд РФ), но которые подтверждают наличие страхового стажа или размера доходов до 1 января 2002 года.

В-третьих, у пенсионера могут появиться иждивенцы. Например, если им был усыновлен внук, то ему положена увеличенная фиксированная часть пенсии. Размер надбавки составляет одну треть фиксированной части пенсии за каждого иждивенца (но не более чем за трех иждивенцев).

В-четвертых, может оказаться не учтено время работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним, а также работы в сельской местности.

При работе в «северном регионе» на протяжении 15–20 лет и общем времени уплаты страховых взносов не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин фиксированная часть пенсии может быть увеличена на 50% для проживающих на Крайнем Севере и на 30% – на приравненных к нему территориях.

С 2024 года для получения северных надбавок не требуется подача заявления в Социальный фонд РФ, но лишь при условии, что на лицевом счете гражданина информация о соответствующем стаже имеется в полном объеме.

Если же гражданин проработал не менее 30 календарных лет на селе по установленной должности и специальности, относящейся к сельскому хозяйству, то он имеет право на доплату к фиксированной части пенсии в размере 25%. Она сохраняется, если он переехал из сельской местности в город после назначения сельской пенсии.

Во всех таких случаях следует обращаться за перерасчетом в местное отделение Социального фонда, предоставив подтверждающие документы, пояснила Финогенова.

За перерасчетом размера страховой пенсии обращаются граждане, которым страховая пенсия была назначена до 2015 года – тогда была введена новая пенсионная формула. После этого момента при расчете пенсии стал автоматически учитываться максимально выгодный вариант, уточнила она.

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#назначение пенсии #пенсионеры #полезная информация
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