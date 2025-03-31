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Общество 31 марта 2025 09:03

Экономист рассказала, в каких случаях могут приостановить выплату страховой пенсии

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Страховая пенсия не может быть полностью прекращена, однако ее выплата может быть приостановлена при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает Прайм, приводя слова доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

По ее словам, условия приостановки и восстановления выплат регулируются статьями 24 и 25 Федерального закона «О страховых пенсиях». Социальный фонд имеет право временно приостановить выплаты, если пенсионер в течение шести месяцев не получает пенсию, доставляемую почтальоном на дом. Основанием также может стать истечение срока действия права на постоянное проживание в России у иностранного гражданина или лица без гражданства.

Кроме того, выплаты могут приостановить, если пенсионер переезжает в страну, с которой у России заключен договор, предусматривающий, что пенсию выплачивает государство проживания. Для пенсионеров по инвалидности основанием для приостановки становится неявка на переосвидетельствование в Федеральную медико-социальную экспертизу.

Выплата пенсии по потере кормильца прекращается после достижения 18 лет и если отсутствуют документы, подтверждающие обучение на очной форме по основным образовательным программам.

При восстановлении права на получение пенсии выплаты возобновляются в полном объеме с учетом индексации, заключила эксперт.

#социальные пенсии #социальные выплаты
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