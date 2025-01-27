Юрист Фрадкин рассказал, как меньше платить за коммунальные услуги

Чтобы меньше платить за «коммуналку», установите счетчики на воду и отопление, а также поставьте энергосберегающие лампы. Такой совет дал юрист Андрей Фрадкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

Также посмотрите на батареи: если они с регуляторами, то вы сможете управлять своим личным отопительным сезоном. Еще можно поставить рассекатели воды на краны и унитаз с кнопкой двойного слива, который регулирует количество воды.

Если у вас нет счетчиков, то при отъезде из дома более чем на пять дней, потребуйте перерасчет. Помимо этого, можно стирать и включать посудомоечную машину ночью, когда тариф сильно ниже.

Не забывайте и про кешбэк на оплату «коммуналки». Ряд банков вернут вам до 5% от счета.

Еще один способ – проверить, есть ли у вас право на льготы. Так, ранее «Татар-информ» писал, за что пенсионеры могут не платить.