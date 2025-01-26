Юрист Иващенко напомнила, за что пенсионеры могут не платить

В 2025 году пенсионеры могут получать разные льготы, компенсации и налоговые вычеты. Они бывают федеральные (из госбюджета) и региональные, пишет ПРАЙМ.

По словам экспертов, одни из таких льгот: скидка на оплату ЖКХ (размер зависит от региона), компенсацию расходов на проезд к месту лечения, снижение налоговой нагрузки для недвижимости, оплата лекарств по рецепту. Региональные льготы варьируются в зависимости от места проживания.

Так, можно уменьшить взносы на капремонт на 50% для пенсионеров старше 70 лет и на 100% для тех, кто достиг 80 лет. Данная льгота зависит от условий проживания пенсионера и ее могут применять только в пределах регионального стандарта нормативной жилой площади, цитирует юристов ПРАЙМ.

Что касается льготы по налогу на имущество, то его могут не платить за не использующийся объект при ведении предпринимательской деятельности, а также за участок земли в 6 соток.

В регионах также есть льготный или бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров. Еще пенсионеры не платят транспортный налог на авто с определенной мощностью (зависит от законов в регионе).