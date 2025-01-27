Россиянам напомнили, какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года увеличат размер соцвыплат для семей с детьми. Как рассказал доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, проиндексируют маткапитал на 7,3%. На первого ребенка, которого родили или усыновили с 2020-го, или на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, маткапитал составит 676 тыс. рублей. На второго (если он родился или усыновлен с 2020 года) — 893 тыс. рублей. Если родители уже получили выплату на первенца, то на второго им дадут 217 тыс. рублей. Слова эксперта приводит ПРАЙМ.

Юрист подчеркнула, что индексируют как маткапиталы, которыми семьи еще не воспользовались, так и остатки денег после частичного использования маткапитала (они остаются на сертификате).

Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2025-м составит

- при одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 103,2 тыс. рублей;

- при осложнённых родах (156 дней отпуска) — 115 тыс. рублей;

- при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 143,1 тыс. рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году:

- при одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 794,3 тыс. рублей;

- при осложнённых родах (156 дней) — 885,1 тыс. рублей;

- при многоплодной беременности (194 дня) — 1,1 млн рублей.

Ногайлиева напомнила, что размер данного пособия определят исходя из среднего заработка женщины за два календарных года до начала беременности.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025-м – 9,2 тыс. рублей, а максимум — 68,9 тыс. рублей. Данное пособие выплачивают в размере 40% от среднего заработка родителя, опекуна или другого взрослого, ухаживающего за чадом. Но прежде ухаживающий должен оформить у работодателя отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Эксперт отметила, что относительно 2024 года размеры выплат увеличили в 1,4 раза.

Также с 1 февраля индексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 7,3%. Например, выплаты инвалидам войны вырастут после индексации до 8,1 тыс. рублей, ветеранам ВОВ – до 6,1 тыс. рублей, ветеранам боевых действий — до 4,4 тыс. рублей, инвалидам 1 группы — до 5,7 тыс. рублей, инвалидам, пострадавшим из-за катастрофы в Чернобыле — до 4 тыс. рублей, Героям России — до 96,2 тыс., Героям Труда России — до 70,9 тыс. рублей.

Увеличат и стоимость набора соцуслуг до 1,6 тыс. рублей, куда включены бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках или к месту лечения и обратно.