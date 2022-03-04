Юрий Дюпин о легионерах «Рубина»: «До лета точно все останутся»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал ситуацию с массовым отъездом легионеров из клубов Российской Премьер-Лиги. По словам футболиста, все иностранные игроки казанского клуба останутся в расположении команды до лета.

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся», – цитирует Дюпина ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий официально расторг контракт с петербургским клубом.

Напомним, накануне «Рубин» обыграл «Ротор» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.