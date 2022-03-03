«Рубин» обыграл «Ротор» и вышел в 1/4 финала Кубка России, Лисакович оформил дубль

«Рубин» обыграл «Ротор» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. Жеребьевка следующего раунда пройдет уже завтра.

По сравнению с предыдущем матчем с «Зенитом», стартовый состав казанцев претерпел лишь одно изменение: вместо Андерса Дрейера, получившего травму в Санкт-Петербурге, на поле вышел Солтмурад Бакаев. Также отметим, что во втором матче подряд команду с капитанской повязкой на поле вывел Илья Самошников.

Несмотря на то, что старт игры остался за подопечными Леонида Слуцкого, счет в матче открыли гости. Уже на 12 минуте встречи нападающий «Ротора» Роман Минаев подкараулил отскок мяча от штанги и отправил мяч в пустые ворота Юрия Дюпина.

Далее инициатива целиком и полностью перешла к «Рубину», который раз за разом создавал опасные подходы к чужим воротам. На 25 минуте Виталий Лисакович имел прекрасный шанс забить, но ворота волгоградцев спас голкипер Игорь Обухов, переведя его на угловой. Однако, уже спустя две минуты белорусский форвард исправился, заработав и реализовав одиннадцатиметровый удар. Счет стал 1:1 и до конца первого тайма не изменился.

Спустя 20 минут игры после начала второго тайма Лисакович вновь отправил мяч в ворота «Ротора» после передачи Ильи Самошникова. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин разглядел положение вне игры и гол отменил. Позже прекрасный шанс забить имел экс-полузащитник «Рубина» Камиль Муллин, но удар волгоградского футболиста пришелся в штангу. А на 73-й минуте минуте нападающий казанцев Виталий Лисакович оформил дубль, вновь реализовав пенальти. Для 24-летнего нападающего этот забитый мяч стал уже четвертым в двух официальных матчах за казанский клуб. 2:1 в пользу «Рубина».

Благодаря этой победе, подопечные Леонида Слуцкого впервые за три года вышли в четвертьфинал Кубка России. Следующий матч «Рубин» проведет в рамках Российской Премьер-Лиги. 7 марта казанцы на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, после 19 туров нынешнего сезона Чемпионата России «Рубин» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Рубин» Казань - Ротор «Волгоград» 2:1 (1:1, 1:0)

12’ - Роман Минаев (1:0)

27’ - Виталий Лисакович (1:1)

73 – Виталий Лисакович

Состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий (76’ Уремович) - Мусаев, Кучаев, Хакшабанович - Кварацхелия (76’ Онугха), Бакаев (45’ Зуев), Лисакович