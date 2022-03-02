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Спорт
2 марта 2022  19:28
Дамир Садриев

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий расторг контракт с петербургским клубом

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Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

На данный момент 32-летний футболист перешел в «Зенит» в 2019 году и за это время провел за клуб из северной столицы 108 матчей. 

В составе петербуржцев Ракицкий стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка, а также двукратным победителем Суперкубка страны.

#фк зенит #Футбол
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