Юран – об интересе «Рубина»: «На меня никто не выходил, неэтично идти на место Слуцкого»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал интерес со стороны казанского «Рубина», который по слухам ищет замену Леониду Слуцкому. По словам специалиста, из Казани на него никто не выходил.

«Никто на меня не выходил. В «Рубине» и в «Торпедо» работают тренеры. Никому не желаю зла. Дай бог, чтобы они и дальше работали. Есть же в конце концов корпоративная этика. Я уважительно отношусь и к Слуцкому, и к Бородюку. Неправильно писать, что Юран может придти на живое место. Неэтично!», – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне сообщалось о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий близок к отставке из казанского клуба, а его место может занять Сергей Юран.

В данный момент «Рубин» с 5 баллами располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Специалист тренирует казанский клуб с 2019 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о необходимости срочной отставки Слуцкого.