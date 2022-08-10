Источник: Слуцкий близок к отставке из «Рубина», в клубе «пробивали» Юрана

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий близок к отставке из казанского клуба. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, в руководстве клуба, а также республики крайне недовольны результататами 51-летнего специалиста и готовы уволить его из «Рубина» в случае провальных результатов в ближайших встречах Первой лиги против «Волги», «Кубани» и «КАМАЗа».

Кроме того, отмечается, что в стане казанцев уже начали искать замену Слуцкому и связывались с бывшим тренером «Химок» Сергеем Юраном, который сегодня был уволен из подмосковного клуба из-за подозрения на попытку организовать договорной матч. Чуть позже в руководстве «Химок» данную информацию опровергли.

Напомним, в данный момент «Рубин» Слуцкого с 5 баллами располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Специалист тренирует казанский клуб с 2019 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о необходимости срочной отставки Леонида Слуцкого.