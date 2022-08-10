Карьера Слуцкого на дне: почему «Рубину» не стоит тонуть вместе с тренером

После «сытных» лет в ЦСКА карьера Леонида Слуцкого покатилась по наклонной. А в «Рубине» достигла дна. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему Казани пора прощаться с бывшим наставником сборной России по футболу.

Даже в Первой лиге уже сейчас «Рубин» отстает от лидера на пять очков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дежавю: «Рубин» опять на десятом месте

Дежавю, господа. Начало сезона, «Рубин» на десятом месте в РПЛ… Так, стоп, это уже не РПЛ, а Первая лига, или «пердив», как говорится в болельщицкой среде. Кто-то скажет, что четыре тура слишком маленькая дистанция для глобальных выводов. Популярная в «Рубине» отговорка. Однако если смотреть на игру команды Леонида Слуцкого, то возникает вопрос: а не будет ли слишком поздно к условно десятому туру?

Уже сейчас «Рубин» отстает от первого места на пять очков. От нищего «КАМАЗа» из Набережных Челнов, который в спешке комплектовал команду по остаточному принципу. А ведь бюджет «Рубина» в разы превосходит возможности всех остальных команд Первой лиги.

Это можно условно сравнить с доминированием «Баварии» в Бундеслиге. Как и немецкий топ-клуб, «Рубин» скупил, например, всех лидеров одного из конкурентов – ФК «Уфа». Команда Слуцкого должна была лидировать в чемпионате с четырьмя победами в четырех матчах.

Болельщики видят только «нытье» тренера и жалобы на искусственные газоны и мифическую «ловлю» своей игры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оправдания и нытье: что дает Слуцкий «Рубину» вместо побед

«Мы играли на искусственных полях. В РПЛ только «Уфа» играла на таком поле. Вот это основная специфика. По картинке поля выглядят приемлемо. Пока никаких проблем с логистикой мы не испытывали. Есть проблемы с тем, что наши футболисты тренируются на натуральном поле, и они не любят переход на искусственный газон», – говорил Слуцкий после игры (2:2) с «Нефтехимиком».

Да, болельщики «Рубина» побед не наблюдают. Они видят другое – место в «болоте» таблицы чемпионата, бесконечные оправдания и «нытье» тренера. На искусственные газоны, сыгранность всех остальных клубов «пердива» и мифическую «ловлю» своей игры.

Последнее особо смешно, ведь весь «поиск» пока сводится лишь к верховым забросам на низкорослых Лисаковича и Фамейе. А они на индивидуальном мастерстве умудряются забивать мячи. У Слуцкого лишь одна сущность никак не виновата в провальном старте «Рубина» в грозной Первой лиге. Он сам.

Специалист вылетел из РПЛ напрямую, без стыковых матчей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но обратимся к фактам: чего достиг Леонид Слуцкий с начала прошлого сезона и по сей день. Специалист вылетел из РПЛ напрямую, без стыковых матчей. И не с кем-нибудь, а с «Рубином», состав которого порадовал бы как минимум треть клубов лиги. Да, мы видели эти графики про ушедших легионеров. Но они не впечатлили никого даже в РПЛ и РФС. И потом ставка на иностранцев, это всегда выбор клуба и главного тренера.

В Казани не любят быстро менять тренеров, даже Квартальнова терпели три года

При таких данных в любом клубе мира тренера бы молниеносно уволили за вылет в низший дивизион. Но в «Рубине» сделали удивительный «ход конем» и оставили тренера. Первые туры нового сезона наглядно показывают, что это было ошибочное решение.

В «Рубине» после вылета из РПЛ сделали удивительный «ход конем» и оставили тренера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В спортивной Казани вообще не любят признавать ошибки. В том же «Ак Барсе» выводы по Дмитрию Квартальнову делали аж три года. Но Дмитрий Вячеславович, отдадим ему должное, не проваливался столь оглушительно, как Слуцкий. Он хотя бы не пролетал мимо плей-офф, а «Ак Барс» достойно смотрелся в регулярных чемпионатах.

Но вернемся к футболу. Сейчас каждый тур промедления с неминуемой отставкой Леонида Слуцкого грозит «Рубину» срывом планов по оперативному возвращению в РПЛ. А это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям для судьбы казанского клуба. Тот же «СИБУР» может прикинуть, что содержание «Рубина» в Первой лиге куда выгоднее трат на РПЛ.

Карьера Слуцкого катится под откос

В целом карьера Леонида Викторовича переживает, мягко говоря, не лучшие времена. И если посмотреть в ретроспективе, то нынешнее падение «Рубина» воспринимается скорее как логичное развитие событий.

Судите сами, звезда Леонида Слуцкого зажглась в июле 2005 года, когда тренер возглавил ФК «Москва». Понятно, что карьеру он начал раньше, но именно московский клуб стоит признать некой точкой отсчета.

В 2007 году «Москва» была близка к первым бронзовым медалям в истории клуба, но команда осталась на четвертом месте. Более того, подопечные Слуцкого дошли до финала Кубка России, а в первом матче сезона крупно обыграли «Спартак» (3:1). История завершилась странным разрывом контракта со специалистом.

В первый сезон в «Крыльях Советов» Слуцкий вывел команду в еврокубки, заняв шестое место в чемпионате Фото: old.pfcks.ru

С чего начинался взлет Слуцкого

После этого карьера Слуцкого пошла в гору. Почти сразу он был назначен главным тренером самарских «Крыльев Советов». В первый сезон он вывел команду в еврокубки, заняв шестое место в чемпионате. В следующем сезоне «КС» чуть ли не лидировали в чемпионате, но позже самарцы провели один из самых странных матчей в истории российского футбола с грозненским «Тереком». Многие сочли игру договорной. С этого момента у Слуцкого пошли проблемы, и в октябре 2009 года тренер ушел из клуба.

Тренерский пик Слуцкого случился уже в московском ЦСКА. С красно-синими Леонид Викторович выиграл три чемпионства в РПЛ и стал обладателем двух Кубков и Суперкубков России. Также специалист умудрился вывести российский клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Тренерский пик Слуцкого случился уже в московском ЦСКА: он стал обладателем двух Кубков и Суперкубков России Фото: old.pfcks.ru

Избалованный Евгением Гинером

Это действительно очень серьезные результаты, но надо понимать, что они были достигнуты в эпоху «всевластия» босса ЦСКА Евгения Гинера. В те годы армейцы практически не были ограничены в приглашении звезд, а судейство всегда благоволило ЦСКА на внутренней арене. Кто знает, может, именно годы под теплым крылышком Гинера и сказались негативно на последующем карьерном пути Слуцкого.

После ухода из ЦСКА у Слуцкого начались проблемы, которые лишь множатся и по сей день. Все началось с провала на чемпионате Европы со сборной России. Национальная команда не только не смогла выйти из группы с Англией, Словакией и Уэльсом, но и умудрилась проиграть валлийцам со счетом 0:3.

Надо понимать, что все серьезные результаты были достигнуты Слуцким в эпоху «всевластия» босса ЦСКА Евгения Гинера Фото: pfc-cska.com

Далее Слуцкий воспользовался связями с российским миллиардером Романом Абрамовичем и отправился в небольшое турне по маршруту «Халл» (Англия») – «Витесс» (Голландия). На футбольных полях Старого Света успеха снискать не удалось, и специалист вернулся в Россию. Чтобы низвергнуть «Рубин» в Первую лигу.

Минниханову пора вновь обратить свой взор на «Рубин»

Вроде очевидно, что карьера Слуцкого находится в глубоком пике. Но это совсем не означает, что «Рубин» должен пойти ко дну вместе с тренером. Помнится, как в 2013-м году Президент Татарстана Рустам Минниханов публично обратился с жесткой критикой в адрес Курбана Бердыева, что закончилось отставкой туркменского специалиста.

Вероятно, руководителю республики стоит вновь обратить внимание на некогда знаменитый футбольный клуб Татарстана Фото: rubin-kazan.ru

А ведь в те времена «Рубин» даже не претендовал на вылет из РПЛ и имел большие перспективы в еврокубках. Вероятно, руководителю республики стоит вновь обратить внимание на «Рубин».