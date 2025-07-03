Юные патриоты из Альметьевского района учатся плести масксети для фронта

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

В волонтерском штабе «ZA СВОих» побывали особые гости – школьники и педагоги из Кульшарипово Альметьевского района, которые недавно освоили новый навык – плетение маскировочных сетей. Ранее ребята активно участвовали в сборе гуманитарной помощи, теперь же они внесли личный вклад в поддержку бойцов, обучаясь мастерству волонтеров.

Многие из школьников – участники отряда юнармейцев. Восьмиклассник Айзат Назипов рассказал о мотивации помогать.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

«Хотел помогать своей Родине, это благородное дело. Сейчас тяжелое время, идет СВО, бойцам там очень нужна помощь, им трудно под землей. Мы постоянно собираем еду, теплую одежду, носки, спички», – сказал он.

Не остались в стороне и педагоги. Земфия Саттарова, заведующая учебной частью по воспитательной работе, подчеркнула важность такого участия для ребят и связь с выпускниками, сейчас служащими в зоне спецоперации.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

«Алсу апа – мама нашего участника СВО Наиля Ахметова, который учился в моем классе, мы гордимся им. В нашей школе есть еще несколько ребят, которые сейчас служат на СВО. Мы решили привести детей на этот мастер-класс, так как они давно просились и сейчас проходят летний трудовой отдых. Не все готовы заниматься таким делом, но у нас много патриотов, и это радует», – рассказала учитель.

Плетение маскировочных сетей стало для ребят новым и ответственным опытом. Земфия поделилась впечатлениями от ученицы Миляуши.

«Миляуша сказала, что это очень ответственно: «Я думала, что плетут только бантики. Руки даже тряслись – понимаешь, насколько важна эта работа», – отметила она.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Педагог признала, что помощь волонтеров – капля в море, но каждая сеть и окопная свеча может спасти жизнь на фронте.

Присоединиться к волонтерскому движению может каждый. Штаб «ZA СВОих» ждет помощников по адресу Пушкина, 29. Телефон для связи: +7 937 579 77 25.

Фото предоставлено Евгением Лызаевым

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.