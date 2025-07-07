Юные нижнекамцы плетут браслеты выживания для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Школьники Нижнекамска на летних каникулах участвуют в волонтерской деятельности и поддерживают бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Одним из таких центров притяжения стал пункт сбора помощи по адресу: Химиков, 72б. Здесь ребята обучаются плетению паракордовых браслетов выживания, участвуют в мастер-классах и передают бойцам письма и подарки.

Среди тех, кто регулярно приходит в пункт, – братья Сулейман и Бахтияр Валиуллины.

«Я пришел сюда помогать для всех, конечно, но больше – для дяди, чтобы он вернулся живым», – пояснил Сулейман. Он научился плести браслеты несколько месяцев назад и теперь передает свои знания другим ребятам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-классы организует инициативная группа «Добрые сердца». Опытные волонтеры обучили уже сотни детей. Как отметила председатель СТОС микрорайонов №8 и 11 Наталья Суворова, в дни школьных каникул поток желающих особенно велик.

«Проводим мастер-классы по плетению браслетов, сухому душу, маскировочным сетям. Недавно были в 22-й и 1-й гимназиях. Очень радует, что дети интересуются и с удовольствием приходят помогать», – рассказала она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Паракордовые браслеты – не просто сувенир. В условиях боевых действий они служат солдатам настоящей «палочкой-выручалочкой»: веревку можно использовать в десятках ситуаций – от перевязки до укрепления снаряжения. Такие изделия волонтеры отправляют бойцам в составе посылок с шефской помощью.

«Дети от души работают, растут маленькие патриоты. Они знают, для чего всё это делают, быстро учатся, приходят не с пустыми руками – с подарками и письмами. Мне нравится, какие они умные и серьезные», – заметила Флюра Виноградова, волонтер и мама участника СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт сбора на Химиков, 72б продолжает работать ежедневно с 9 до 18 часов. Здесь ждут всех, кто хочет внести свой вклад в общее дело – научиться плести браслеты, принять участие в добрых делах и передать необходимую помощь нашим защитникам.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой