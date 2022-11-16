Юнармейцы из Алексеевского района делают тактические шнуры для мобилизованных

Юнармейцы из села Билярск Алексеевского района делают тактические шнуры, чтобы передать их мобилизованным землякам. Ребята присоединились к акции местных жителей Рафаэля Хабибуллина и Рамиля Сунгатуллина. Об этом пишет газета «Заря».

В рамках благотворительной акции было закуплено 3,5 тыс. метров веревки, 700 карабинов, из которых был сделан тактический шнур. Привязывать веревку к карабинам помогают участники военно-патриотического клуба «Юнармеец».

Ребята вяжут узлы, режут и сортируют веревки, упаковывают готовые изделия. К каждому тактическому шнуру вкладываются пожелания от работников Билярского лесхоза.

Готовые изделия будут переданы мобилизованным из Алексеевского и Чистопольского районов. Также в рамках акции каждому бойцу были приобретены фонарик, изолента и компас.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Алексеевского привезли дрова на полигон Казанского танкового училища.