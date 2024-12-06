Югра соберет сильнейших биатлонистов РФ и Беларуси на втором этапе Кубка России

Фото: ЦСП Югры

Сегодня, 6 декабря, в Ханты-Мансийске стартуют гонки второго этапа Кубка России по биатлону. Его участниками станут сильнейшие спортсмены России и Беларуси, сообщает издание Ugra-news.ru.

В 11.00 пятницы программу соревнований откроет женский спринт на 7,5 километра, а в 14.00 начнется мужской спринт на 10 километров.

Завтра, 7 декабря, состоятся гонки преследования. Спортсмены будут стартовать друг за другом с отставанием, с которым днем ранее финишировали в спринтах. У женщин дистанция будет равна 10 километрам, у мужчин — 12,5. Начало гонок намечено на 11.30 и на 14.00 соответственно.

Завершится Кубок в воскресенье, 8 декабря, масс-стартами. В 12.00 начнется забег на 12 километров среди женщин, а в 14.30 — на 15 километров среди мужчин.

Первый этап Кубка России по биатлону также состоялся в Ханты-Мансийске — в конце прошлой недели. Из югорских биатлонистов тогда хорошие результаты показали Никита Поршнев, ставший четвертым в мужском спринте, Екатерина Мошкова и Виктория Метеля, занявшие шестое и седьмое места в женском спринте. Кроме того, в смешанной эстафете команда ХМАО — Югры в составе Екатерины Мошковой, Виктории Метели, Алексея Вагина и Никиты Поршнева заняла второе место, всего 0,2 секунды уступив сборной Беларуси.

В число фаворитов мужской части второго этапа Кубка России входят Даниил Серохвостов, выигравший три гонки на двух последних стартах в Ханты-Мансийске (Кубке Содружества и Кубке России), белорус Антон Смольский, Кирилл Бажин, Эдуард Латыпов, Карим Халили и ряд молодых спортсменов. Среди женщин на медали претендуют Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, белоруски Динара Смольская и Анна Сола.

«Последние выступления югорчан вселяют уверенность, что наши спортсмены перед своими болельщиками примут активное участие в борьбе за награды», — добавляет издание, уточнив, что вход на трибуны для зрителей будет свободным.