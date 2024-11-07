Биатлонистка из Югры рассказала о травме, которая едва не привела к ампутации

Фото: страница Виктории Метели в социальной сети «ВКонтакте»

Лучшая юниорка минувшего сезона — 21-летняя биатлонистка из Ханты-Манскийского автономного округа — Югры Виктория Метеля ответила на вопросы болельщиков, рассказав в том числе о тяжелой травме. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России сообщает издание Ugra-news.ru.

Метеля напомнила, что в текущем сезоне включена в резервный состав сборной России, который тренируют Артем Истомин и Виталий Норицын. Сейчас она вместе с другими спортсменами готовится к первым стартам, которые пройдут в Ханты-Мансийске в ноябре и декабре.

По словам биатлонистки, в маленьком городе Гагарине, где она росла, не было особого выбора между спортивными дисциплинами. «Там была секция по лыжным гонкам, вследствие чего и биатлона. Сейчас не могу представить себя кем-то другим. Но, думаю, я бы попробовала что-то из командных видов спорта, может быть, футбол. Ни за какую команду не болею, но иногда смотрю эфиры, слежу за игрой», — заметила Метеля.

Товарищей по команде спортсменка назвала «классными, клевыми ребятами». «Настя Халили хорошая девчонка, я была у них на их потрясающей свадьбе [с лидером сборной России Каримом Халили]. Бывает, что подсказывает мне, в летней подготовке помогала советами, по технике. Всегда можно к ней обратиться, никогда не откажет. Все к ней прислушиваются», — уточнила она.

Спортсменка также показала татуировку с изображением ангелочков, которую набила в память о тяжелом переломе руки, полученном в детстве, когда о занятиях биатлоном еще не было и речи.

«Я очень сильно раздробила себе локоть, что его пришлось собирать по кусочкам. И врачи, честно говоря, не давали уже никаких надежд и говорили моим родителям, что, скорее всего, здесь только ампутация», — призналась биалотнистка.

«Но мы нашли клинику в Москве, которая взялась за мою руку. Я пролежала там очень много времени, едва ли не месяца три. Все это время я пролежала с гипсом. Рука уже просто начала отмирать и чернеть в прямом смысле слова. Но врачи все-таки сделали операцию, которая помогла мне сохранить руку. Впоследствии я ее очень долго разрабатывала, то есть она у меня вообще никак не сгибалась, не разгибалась, не двигалась. Приходилось ходить на массажи и так далее. Эта реабилитация тоже отняла очень много времени. Но в конечном итоге она меня не беспокоит, как будто ничего не было», — поделилась спортсменка пережитым опытом.

В новом сезоне она намерена показывать стабильные результаты и в стрельбе, и в лыжном ходе. «Для меня это первый [взрослый] сезон, я набираюсь опыта. И на данный момент рейтинг — не показатель. Главный соперник для меня — это я сама. Я себе ставлю определенные цели, стараюсь их достигать, работаю над собой, над своими ошибками. Кумира в биатлоне у меня нет, есть спортсмены, которым я симпатизирую. Например, Наташа Шевченко, Анастасия Халили, Виктория Сливко, Анна Сола», — пояснила Метеля.

Отдельно югорчанка описала переживания, охватившие ее после того, как в сентябре на чемпионате России по летнему биатлону она на финише решающего этапа женской эстафеты эффектно обыграла свою опытную тезку — Викторию Сливко.

«Эмоции ни с чем не сравнимы, это не сравнить с победами на юниорских стартах. Это реально очень круто. Я очень зарядилась. Хотела сказать огромное спасибо болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Мы все это видим, слышим и чувствуем», — подчеркнула Метеля.

Биатлонистка также призналась, что перспектива в обозримом будущем выступить на Олимпийских играх определенным образом мотивирует, но сейчас все мысли связаны с выступлением в текущем сезоне.