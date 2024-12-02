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Команда Югры завоевала «серебро» в эстафете на домашнем этапе Кубка России по биатлону
Команда Беларуси завоевала «золото» на гонках Кубка России по биатлону. Югра пришла второй, получив серебряную медаль, а Свердловской области досталась «бронза», пишет ugra-news.
Напомним, состязание завершилось в Ханты-Мансийске. Гонки прошли на трассе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко.
На старт вышли 13 команд из регионов России и Беларуси. За сборную Югры побежали Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин и Никита Поршнев.
По словам Метеля, спортсмены сохраняли боевой настрой и выходили на трассу с особым настроением. Для нее же эта эстафета стала первой на зимних этапах.
«Я старалась не думать ни о чем, просто делать свою работу, еще вчера поймала себя на мысли, что чувствую себя удивительно спокойно», - делится спортсменка.
В целом гонкой она осталась довольна, но себе поставила «тройку с плюсом».
«Чуть не доработала на стрельбе, не до конца выполнила план, который был у меня в голове», - объяснила Виктория.
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